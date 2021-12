Dal 23 dicembre a Roma e nell’intero Lazio sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Lo ha stabilito con un’ordinanza, il governatore Nicola Zingaretti, che ha definito la misura “essenziale per la salvaguardia della salute” a ridosso delle festività di fine anno e del Capodanno, applicando di fatto al territorio regionale le regole della zona gialla. L’ordinanza, nello specifico, prevede che “a decorrere dalle ore 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19″.

A ciò si aggiunge un maggiore controllo e “screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, prevedendo l’esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria”. “Ho firmato l’ordinanza che prevedel’obbligo di mascherine all’aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus.”, scrive Zingaretti in una nota.