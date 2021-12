Lavoro, salario minimo, blocco degli sfratti, tamponi gratis, sicurezza sul lavoro e sanità garantita a tutti. Queste alcune delle richieste scritte su pacchi natalizi che i disoccupati hanno portato in piazza a Napoli criticando il Governo per ”inadeguate misure anticovid e la mancanza di risposte concrete all’emergenza occupazionale”. I disoccupati del “Movimento 7 Novembre” si sono dati appuntamento in piazza Berlinguer nel cuore dello shopping cittadino affollato, in questi giorni di vigilia delle feste natalizie, da napoletani e turisti. Il corteo con i disoccupati ha attraversato via Toledo e la Galleria Umberto prima di raggiungere il palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito, chiuso al sopraggiungere dei manifestanti, dove sono stati lasciati i pacchi per il Governo. Il corteo pacifico è terminato con alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine che hanno tentato a più riprese di impedire ai manifestanti di attraversare le vie dello shopping.