“Non è tempo per i party di Capodanno”. Con queste parole il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato in conferenza stampa le nuove restrizioni per i cittadini dal 28 dicembre, subito dopo le feste di Natale, decise durante l’incontro di oggi pomeriggio tra il governo federale e i rappresentanti dei 16 Länder. Contatti ridotti a gruppi di massimo 10 persone nel caso dei vaccinati, mentre per chi ha deciso di non immunizzarsi le restrizioni saranno maggiori: ogni nucleo abitativo potrà incontrare massimo due persone di un altro gruppo familiare. Dal conteggio sono esclusi comunque i minori di 14 anni. Dalla stessa data, inoltre, chiudono nuovamente discoteche e locali notturni. Tornano a porte chiuse anche gli eventi sportivi, dopo un anno caratterizzato da stadi e palazzetti senza pubblico.

A un anno di distanza dal lockdown di Natale 2020 durato circa tre mesi, la Germania corre quindi di nuovo ai ripari, dopo l’ondata di contagi che ha travolto il Paese e con il timore di una massiccia diffusione della variante Omicron. I governatori locali e federali hanno deciso quale strada intraprendere dopo l’allarme lanciato dagli esperti, tra cui diversi virologi, che si sono riuniti in cancelleria domenica per esporre la situazione di fronte al nuovo capo del governo e ai ministri competenti. Secondo loro, la Germania “si trova attualmente in una fase molto critica della pandemia“, minacciata come gli altri Stati europei di essere sovrastata dalla diffusione del Covid nella sua variante Omicron, più contagiosa della Delta.

Intanto rimangono alti, seppur limitati rispetto alle settimane passate, i contagi quotidiani registrati nel Paese. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha riportato 23.428 nuovi positivi, mentre una settimana fa questi si aggiravano intorno ai 30mila. Il trend in calo è evidente anche analizzando i dati sull’incidenza settimanale che adesso si attesta sui 306,4 casi per 100mila abitanti, contro i 375 di una settimana fa. Stabili invece i decessi che sono 462 contro i 473 di 7 giorni fa. L’agenzia mantiene però il livello di rischio “molto alto” a causa della nuova mutazione del virus, con un possibile improvviso aumento dei casi e sovraccarico per le strutture sanitarie.