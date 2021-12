Francesca Romana D’Elia, modella di 19 anni, è morta dopo essere precipitata per alcuni metri dal lucernario di un condominio a Roma. È successo intorno alle 11 del 2 dicembre scorso, quando la ragazza era salita sul tetto per alcuni scatti. Sotto shock il fotografo che era con lei. A chiamare i soccorsi sono stati i condomini del palazzo dove è avvenuto il tutto, in viale dei Quattro Venti in zona Gianicolense. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia: al momento, secondo gli investigatori, si è trattato di un incidente. L’ipotesi è che abbia ceduto il vetro del lucernaio del palazzo di sei piani e Francesca Romana è caduta giù. La 19enne e il fotografo si erano accordati per una serie di scatti sul terrazzo del condominio a Monteverde, ma poco dopo è arrivato un violento nubifragio che ha costretto entrambi a cercare riparo. A questo punto, stando alle ricostruzioni, la 19enne avrebbe messo un piede sul vetro che ha ceduto.

Diversi i messaggi di vicinanza e condoglianze lasciati sulla pagina Facebook del papà della ragazza. Anche il sindaco Alessio Nisi ha espresso a nome suo, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, “i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari tutti”. “Ai genitori e familiari va la nostra vicinanza, in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso”, ha scritto sulla pagina del Comune. “Nell’interpretare il sentimento di sincera commozione e vicinanza dell’intera cittadinanza – ha concluso il sindaco – sarà proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrate le esequie”.