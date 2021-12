Inarrestabile Sofia Goggia: l’azzurra ha vinto anche il SuperG in Val d’Isere, dopo la vittoria di ieri in discesa, con il tempo di 1’19″23. Sul podio anche Elena Curtoni, terza con 1’19″74. Tra le due azzurre si piazza la norvegese Ragnhild Mowinckel, con 1’19″56, che “rovina” un podio che sarebbe stato tutto italiano, con Federica Brignone che è giunta quarta. Vittoria importante, la 16esima in Coppa del Mondo, per Goggia che allunga anche in classifica generale, grazie al quinto posto della rivale statunitense Mikaela Shiffrin, a 75 centesimi di distacco. Tra le altre italiane in gara Marta Bassino si è classificata in 14esima posizione, Roberta Melesi 25esima, Francesca Marsaglia 29esima, Karoline Pichler 35esima, Nadia Delago 38esima.

La fuoriclasse bergamasca ha messo quindi a referto la quinta vittoria stagionale, la seconda in SuperG, 16 in Coppa del Mondo: a meno uno da Federica Brignone, a 17 trionfi. Goggia ha 65 punti di vantaggio su Shiffrin nella classifica generale di Coppa del Mondo. Si tratta invece del settimo podio in carriera per Elena Curtoni.

Ecco la classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo:

1. Sofia Goggia (Italia) 635

2. Mikaela Shiffrin (USA) 570

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 340

4. Breezy Johnson (USA) 322

5. Federica Brignone (Italia) 306

6. Lara Gut (Svizzera) 298

7. Elena Curtoni (Italia) 272

8. Ramona Siebenhofer (Austria) 251

9. Mirjam Puchner (Austria) 248

10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 233

Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo femminile a Courchevel, con i due giganti in programma martedì 21 e mercoledì 22 dicembre.