Berlusconi ancora ci crede all’elezione al Quirinale? “Chiedetelo a lui: io son sicuro che non divento presidente, poi lui…”. Risponde così l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi a chi gli chiede del Cavaliere e delle sue ambizioni nell’elezione per il capo dello Stato. Prodi non risponde nemmeno quando i cronisti gli ricordano che Berlusconi ha detto che “ha paura di finire come lui” (Prodi): “Mi ha lasciato indifferente”, risponde il Professore.

Aggiornamento

In una prima versione di questo articolo, titolo e testo non erano corretti perché attribuivano a Prodi una previsione su Berlusconi anziché la sua dichiarazione che riguardava solo se stesso. Ce ne scusiamo col presidente Prodi e con i lettori.