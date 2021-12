Ieri la Giunta per le immunità al Senato ha votato a favore di Matteo Renzi, sul caso Open, con il centrodestra e Italia viva compatti, mentre Pd e M5s si sono astenuti. Peter Gomez ha chiesto la motivazione politica dietro la scelta del Movimento alla ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, oggi ospite de ilFattoQuotidiano.it: “A scanso di equivoci voglio dire che è stato fatto un errore da parte del Movimento, sicuramente in buona fede, ma l’errore è stato commesso. Per me il discorso è politico: i parlamentari non sono magistrati, semmai devi dare alla magistratura gli strumenti per svolgere il proprio lavoro”.