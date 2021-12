Tutto da rifare. Pagina nera per la Uefa, colpevole di aver commesso un errore grossolano durante il sorteggio degli ottavi di Champions League tenutosi oggi a Nyon. Una gaffe degna dei tornei aziendali: in pratica l’ex giocatore russo dell’Arsenal Andrej Arshavin, scelto per estrarre le palline degli accoppiamenti, dopo il Villarreal ha pescato inizialmente il Manchester United come avversaria. Si è trattato di un evidente errore, visto che le due squadre si sono già affrontate nei gironi e per regolamento non possono affrontarsi di nuovo al primo turno dell’eliminazione diretta. A questo punto i delegati Uefa sono intervenuti e come se nulla fosse hanno fatto estrarre un’altra pallina: è uscito il Manchester City di Pep Guardiola, stessa città ma avversario diverso. Tutto risolto? Macché. L’Atletico Madrid (che nell’urna aveva pescato il Bayern Monaco) ha fatto ricorso alla Uefa, chiedendo spiegazioni sull’accaduto.

Da parte sua, invece, il Real Madrid ha chiesto, in caso di sorteggio da ripetere, di rifare solo la seconda parte, dopo che si è verificato l’errore. Alle 13.48 la decisione dell’Uefa: il sorteggio è da rifare. “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali squadre sono idonee a giocare l’una contro l’altra, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di finale di Uefa Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15″: è quanto si legge nella nota del massimo organismo calcistico continentale. Si tratta di una figuraccia mai accaduta nella storia della Champions (e prima ancora della Coppa dei campioni). Nel primo sorteggio – quello dichiarato nullo – Juventus e Inter potevano sorridere: i bianconeri, primi nel girone e quindi testa di serie, avevano pescato i portoghesi dello Sporting Lisbona, evitando Psg o Atletico Madrid. I nerazzurri, invece, avevano trovato l’Ajax, che ha dominato il suo gruppo, ma che sicuramente faceva meno paura rispetto a squadre come Liverpool, Bayern Monaco e Manchester City. Fortuna inutile, visto che il sorteggio è stato dichiarato nullo e si ripeterà l’intera procedura alle ore 15 di oggi. Gli accoppiamenti completi erano i seguenti: Benfica-Real Madrid, Villareal-Manchester City, Atletico Madrid-Bayern Monaco, Salisburgo-Liverpool, Inter-Ajax, Sporting Lisbona-Juventus, Chelsea-Lille e Psg-Manchester United.