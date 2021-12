La Polizia di Stato di Mantova ha arrestato 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato un 45enne all’uscita del lavoro da un’azienda di Mantova che, alla loro vista, ha iniziato ad assumere un comportamento strano, ad agitarsi e a dare risposte evasive alle domande che gli venivano poste.

Gli investigatori, pertanto, lo hanno perquisito e nella sua abitazione hanno trovato alcuni “panetti” di hashish del peso totale di 300 grammi.

Il prosieguo delle indagini ha consentito di individuare il probabile canale di approvvigionamento utilizzato dall’arrestato per rifornirsi dello stupefacente, i poliziotti hanno così effettuato una seconda perquisizione nei confronti di un altro soggetto. Durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato 55 chili di hashish e quasi 6 chili di marijuana.

Tutto questo stupefacente, pronto per essere immesso sul mercato nazionale, è stato ritrovato occultato all’interno di un pollaio situato nelle pertinenze dell’abitazione, nascosto al di sotto di alcune lamiere. L’ hashish era stato confezionato in 535 sacchetti di cellophane sottovuoto di circa 100 grammi ciascuno, mentre la marijuana, era contenuta in una borsa di plastica, divisa in 5 confezioni.