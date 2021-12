Pochi giorni fa due aggressioni in poche ore: una violenza sessuale sulla linea Milano – Varese, vittima una 21enne che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, e un successivo tentativo di violenza nella stazione di Venegono Olona, sempre a Varese, ai danni di un’altra 22enne. Sono stati arrestati un 21enne e un 27enne marocchino. Due episodi che dimostrano, ancora una volta, la mancanza di sicurezza sui mezzi di trasporto.

Per tentare di dare una risposta al problema è stata lanciata su change.org una petizione per chiedere, sui treni, la presenza di carrozze riservate alle donne: “Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure”, si legge nel testo. “Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici”. L’idea sta facendo molto discutere e non trova ascolto fra chi chiede maggiore sicurezza e controlli più frequenti: non convince l’idea di isolare ulteriormente le donne.