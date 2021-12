La Cina ha reagito alla decisione degli Stati Uniti di lanciare il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La stessa scelta nelle ore scorse è stata presa da Australia, Canada e Gran Bretagna, mentre la Francia ha fatto sapere che parteciperà. È intervenuto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, avvertendo i Paesi che la loro presa di posizione rappresenta una “manipolazione politica” di un evento sportivo. Gli Stati hanno agito con l’intenzione di mandare un messaggio in difesa dei diritti umani che non vengono rispettati dalla Cina in Tibet a Hong Kong e nello Xinjiang. Una mossa “impopolare e auto-isolante”, continua Wenbin, che porta con sé “un prezzo da pagare. Lo sport non ha nulla a che fare con la politica. I Giochi non sono un palcoscenico per atteggiamenti politici”, ha concluso. “In nome dei cosiddetti diritti umani, gli Stati Uniti hanno violato i principi del Wto (l’Organizzazione mondiale del commercio), distrutto gli assetti commerciali globali, peggiorando ulteriormente le catene di approvvigionamento globali”, ha commentato il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng. Una mossa, ha aggiunto, che “ostacola la ripresa economica mondiale” e che colpisce i prodotti dello Xinjiang.

La Camera del congresso statunitense ha inoltre approvato in larga maggioranza il testo di legge che pone le basi per attivare sanzioni contro la Cina per i trattamenti riservati alla minoranza musulmana uiguri che vive nel territorio dello Xinjiang (Nord-Est del Paese). Un testo simile era già stato approvato dal Senato. Nel provvedimento si parla di “campagna brutale di repressione con incarcerazioni di massa, torture e lavori forzati” e si autorizza il Dipartimento di stato a creare una ‘lista nera’ di entità che collaborano col governo cinese alla repressione delle minoranze etniche e religiose.