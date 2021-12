L'uomo aveva chiesto 300mila euro in 800 sterline d'oro ai familiari del defunto Sergio Loro Piana garantendo, in cambio, di non divulgare informazioni riservate su una vertenza tra la società e l'Agenzia. Informazioni a cui aveva avuto accesso dopo aver effettuato alcune interrogazioni nella banca dati "Serpico" senza però alcun mandato