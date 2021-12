Lungo applauso alla Sapienza per Giorgio Parisi che ha ricevuto il Nobel per la Fisica dall’ambasciatore di Svezia Jan Björklund. “Ringrazio tutti per questa bellissima medaglia, spero che sia in qualche modo anche utile all’Italia per sottolineare l’importanza della scienza nel nostro Paese”, ha detto lo scienziato che, dopo l’applauso, ha ringraziato il pubblico in piedi.

L’aula magna era piena, compatibilmente con le regole per il distanziamento. Tanti gli esponenti del mondo accademico italiano e, soprattutto tanti colleghi e amici che da sempre seguono Parisi nel suo lavoro. Ad accompagnare il fisico c’era tutta la sua famiglia, con la persona più anziana presente in sala con i suoi 102 anni, e il più più giovane, il nipotino che compirà un mese il 9 dicembre.