“I non vaccinati rischiano ogni giorno, fanno affidamento sulla fortuna. Sono convinto di quanto detto dal ministro della sanità tedesca: alla fine di uno o due anni ci saranno guariti, vaccinati o deceduti”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti, intervistato in collegamento da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Secondo Crisanti “con la nuova variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati”

video La7