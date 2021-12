Archiviare le accuse a carico di Tullio Del Sette. E’ quello che ha deciso di fare il gip di Roma che ha fatto cadere per l’ex comandante generale dei carabinieri l’accusa di abuso di ufficio. La vicenda era nata da un esposto presentato da un colonnello dell’Arma che denunciava di essere stato accusato di una fuga di notizia in merito ad un procedimento penale a carico di alcuni carabinieri della Compagnia di Bonorva, comune della provincia di Sassari. Il giudice Roberto Saulino ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal pm e ha archiviato il procedimento.

Per un’altra contestazione di abuso d’ufficio Del Sette è stato assolto la scorsa settimana perché ”perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. L’accusa inizialmente ipotizzava l’adozione di “illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici” di un colonnello, di un luogotenente e di un tenente dei carabinieri. Trasferimenti disposti per assecondare le richieste del sindacato interno. Poi, però, grazie alle modifiche apportate alla norma che punisce l’abuso d’ufficio è arrivata l’archiviazione.