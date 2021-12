Botta e risposta a La7 tra l’infermiere no vax, ora sospeso, Enzo Paladino e il direttore de IlFattoquotidiano.it, Peter Gomez. Parlando del vaccino anti-Covid, il cui obbligo Paladino ritiene un “ricatto”, Gomez gli domanda: “Lei ha paura a vaccinarsi? Teme di poter morire o di poter avere reazioni avverse forti?”. “Questo è un aspetto secondario”, replica l’infermiere. “Se le inoculassero il vaccino fra 5 minuti lei non sarebbe preoccupato per la sua salute? Quindi sta facendo tutto sto casino per una cosa di principio?”. Immediata la risposta di Paladino che ammette di aver paura: “Successivamente è venuta – spiega – Gli altri vaccini li ho fatti tutti e, come dice qualcuno, senza sapere cosa ci fosse dentro”.

Quindi l’infermiere sospeso racconta: “Fino a quattro mesi mi alzavo di notte, per la reperibilità, per i pazienti Covid e io andavo vicino a questi pazienti…”. “Aveva paura quando andava vicino a questi pazienti?”, lo interrompe Gomez. “Certo, come tutti i miei colleghi”, risponde Paladino. Un “fare il proprio dovere” vincendo la paura, sottolinea Gomez, che Paladino dovrebbe metterei in campo anche ora. “Sapendo che era il suo dovere lei assisteva pazienti Covid avendo paura, chapeau, allora dovrebbe affrontare nella stessa maniera la vaccinazione, non per lei ma per gli altri”.