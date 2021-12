“Come può fare il presidente della Repubblica un pregiudicato, uno che ha derubato il suo stesso Paese e che per quasi 20 anni ha finanziato la mafia?“. Sono le parole del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ospite a Otto e mezzo, su La7, ha ricordato le sentenze passate in giudicato a carico di Silvio Berlusconi, il cui nome, negli ultimi giorni, è al centro del dibattito politico per una possibile elezione a capo dello Stato. “Ne abbiamo viste di tutti i colori – ha detto Travaglio – e potrebbe succedere pure questa. Io, semplicemente, voglio ricordare chi è stato e chi è Silvio Berlusconi”. A tal proposito, il Fatto Quotidiano ha lanciato una petizione, rivolta ai parlamentari, per chiedere di non votare il leader di Forza Italia.

Video La7