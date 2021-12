“Mi hanno bucato dappertutto per salvarmi, perché mi hanno detto che i polmoni sono veramente distrutti”. A parlare da un letto dell’ospedale di Trieste è uno dei portuali no green pass in prima linea nelle proteste di poche settimane fa. “Pentito di non essermi vaccinato? Sì”, dice alle telecamere. “Eravamo in piazza a dire la nostra e ora sono qua – spiega – Non ci ho proprio creduto, ero rigido, ma ora ho cambiato idea. Il Covid non è da sottovalutare, ma bisogna stare sempre in guardia per te e per gli altri”.