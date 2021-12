“Vogliamo tutelare i cittadini in un momento critico, che è quello natalizio. In alcune zone della città avremo probabilmente degli assembramenti, la logica è quella di preservare la salute pubblica”. Così Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, commenta l’ordinanza che prevedere il ripristino dell’obbligo di mascherine all’aperto. “Non includiamo tutta la Città – spiega – ma ci concentriamo sulle zone più a rischio, quindi quella centrale, quelle mercatali e quelle della movida durante le ore serali. In più quelle a rischio come i luna park, gli stadi e le fermate del pullman”. Lo Russo sottolinea che “ci saranno controlli” ma che l’obiettivo non è quello di sanzionare. Sull’ipotesi di obbligatorietà fino all’estate, il primo cittadino sottolinea: “Auspico di no, però faccio un appello a tutti. L’unico strumento che abbiamo è vaccinarsi, è l’unica strada provata per uscirne”.