“Sappiamo che la variante Omicron probabilmente è più contagiosa perché in pochissimo tempo ha rimpiazzato la Delta già contagiosa”. Così Antonella Viola intervenendo a Otto e mezzo su La7. L’immunologa quindi spiega: “Sappiamo che presenta molte mutazioni, alcune le conoscevamo già, ma questa volta sono tutte insieme e quindi questo ci preoccupa”. In ogni caso per avere certezze bisognerà aspettare, fa sapere l’esperta. “Dobbiamo aspettare, nel giro di un paio di settimane avremo le risposte che cerchiamo tutti quanti perché i ricercatori si sono messi all’opera”. E sulla protezione data dal vaccino, Viola rassicura: “È altamente improbabile che non venga affatto riconosciuta dagli anticorpi, è probabile che l’efficacia sia un po’ ridotta, però quindi se ho più anticorpi ho maggiore probabilità di essere protetta”.