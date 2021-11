Un addetto alla sicurezza valdostano di 58 anni è stato travolto da una valanga a Valtournenche, in Valle d’Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino Valdostano lo ha estratto dalla neve e portato in ospedale in gravi condizioni. La slavina – probabilmente provocata dal forte vento che soffia in quota – si è staccata a oltre 3.000 metri di quota, sul collegamento tra il comprensorio di Valtournenche e quello di Cervinia. Sul posto proseguono i sopralluoghi per verificare che non ci siano altre persone coinvolte, con unità cinofile e personale via terra. Impossibile il sorvolo in elicottero a causa del vento molto forte.