296 migranti, alcuni dei quali erano già finiti in mare in balia delle onde, sono stati salvati dalla Guardia Costiera la scorsa notte al largo di Lampedusa e trasferiti sull’isola. Tra questi 14 donne e 8 minori. Il barcone era in difficoltà a causa delle condizioni avverse del mare e dell’eccessivo numero di persone a bordo. L’intervento di soccorso è risultato particolarmente complesso anche per la presenza di migranti che già si trovavano in mare all’arrivo delle unità di soccorso. L’intervento è avvenuto a 14 miglia dalle coste dell’isola e ha visto la partecipazione di tre motovedette.