I sostenitori del Partito della libertà (estrema destra) si riuniscono per protestare contro le vaccinazioni obbligatorie contro il Covid-19 e il lockdown per limitare la diffusione del contagio. La prossima settimana, il Paese imporrà le restrizioni più dure introdotte in Europa nelle ultime settimane. La polizia ha previsto un massiccio dispiegamento di forze, con 1300 agenti in servizio.