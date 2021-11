Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1 è intervenuto a Barba&Capelli, trasmissione in onda su Radio Crc, per parlare della pandemia, con particolare riferimento alla situazione in Campania. Verdoliva ha puntualizzato: “Il vaccino ci consente di affrontare in maniera diversa il Covid. Nel momento in cui il soggetto si è preparato con degli anticorpi, l’organismo è più protetto”, poi si è lanciato in un paragone azzardato: “Ognuno di noi deve prepararsi ad una guerra contro il virus. Se ce ne freghiamo di ogni opportunità data dall’ azione farmacologica, siamo degli stolti. È incomprensibile la storia dei no-vax. È come quando a Napoli si tifa per la Juve (come, peraltro, il neo sindaco partenopeo Gaetano Manfredi, ndr)”

Qui l’intervento integrale