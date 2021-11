“Siamo preoccupati? Solo un irresponsabile non è preoccupato in una situazione del genere. I numeri sono chiari e parlano meglio. I numeri dell’Europa e in maniera differente dell’Italia sono numeri in crescita. La Germania fa 65mila casi al giorno ed è sempre stato considerato un modello per come ha gestito le misure. L’Austria che per noi è un Paese vicinissimo, amico, fa più di 14mila casi con 9 mln abitanti, con un sesto dei nostri abitanti fanno più casi di noi. L’Olanda fa ormai 20mila casi al giorno. Con numeri del genere, che l’Oms Europa ha definito limpidamente come una quarta ondata, non essere preoccupati sarebbe da irresponsabili”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al secondo Congresso nazionale dei professionisti sanitari, in corso a Rimini. “Siamo dentro una quarta ondata significativa e l’Italia non può pensarsi fuori da questa sfida e da questa dimensione. Noi stiamo un po’ meglio”