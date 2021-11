“Nutro dei seri dubbi sulle politiche che sia tanno attuando in merito agli stanziamenti per gli asili nido. Pensiamo così di incidere sulla natalità, ma qual è il messaggio che diamo al Paese? La nostra prospettiva qual è? Mettere al mondo dei bambini e dargli come unica destinazione l’asilo”. Sono le parole pronunciate della senatrice di Fratelli d’Italia, Diletta Drago, che durante la commissione parlamentare sull’infanzia ha criticato l’aumento di risorse per gli asili nido, proponendo come alternativa l’estensione del periodo di congedo parentale per la madre, da 6 mesi a 3 anni. La frase è stata ripresa dalla deputata del Pd, Giuditta Pini, che l’ha rilanciata su Twitter con una battuta. “La senatrice Drago ci spiega che gli asili nido non servono anzi, sono controproducenti per i bambini e per le coppie. Come diceva Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada: avanguardia pura”