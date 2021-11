“In tutta la Lombardia, oggi, abbiamo circa 15 vaccinati ricoverati in terapia intensiva. I vaccinati sono circa sette milioni, quindi”, in proporzione, “diciamo che abbiamo due ricoveri di vaccinati per milione di vaccinati. Invece abbiamo numeri che sono venti volte superiori per i ricoveri dei non vaccinati: abbiamo 35 persone ricoverate su un milione mezzo di non vaccinati”. A ragionare sugli ultimi dati della Lombardia, relativi ai contagi da coronavirus, è Antonio Pesenti, coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia, ospite di Buongiorno, su Sky Tg24. “Ci aspettiamo – ha aggiunto – un aumento” dei ricoveri nella prossime settimane, “che riteniamo, per ora, sarà piuttosto contenuto come numeri assoluti”. “Ce lo aspettiamo – ha concluso – perché abbiamo un aumento dei ricoveri nelle terapie non intensive, e quindi è possibile che nella prossima settimana i ricoveri in terapia intensiva comincino ad aumentare”.