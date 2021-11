Disagi e allagamenti sono stati registrati in Sardegna a causa del maltempo che ha colpito la parte sud dell’Isola. Nel Cagliaritano quattro cacciatori segnalati come dispersi sono stati ritrovati e soccorsi dai vigili del fuoco. Issati con il verricello, sono stati trasportati in zona sicura per consentire poi il recupero. Ecco le immagini del Vigili del fuoco.