Una delle migliori corse del 2021, l’ultima della sua carriera: Valentino Rossi taglia per l’ultima volta il traguardo di una gara della MotoGp in decima posizione. A Valencia vince un altro italiano, Francesco Bagnaia, che coglie il quarto successo stagionale. Sarà lui, a partire dal 2022, a cercare di fare sentire un po’ meno la mancanza del nove volte campione del mondo. Uno dei talenti della Academy di Rossi, insieme a Franco Morbidelli (senza citarne altri), che ha voluto omaggiare il suo mentore con un casco bianco con la scritta “Che spettacolo“.

Poche curve dopo la linea di arrivo, tutti i piloti si sono fermati per rendere omaggio al Dottore. Rossi li ha salutati uno ad uno, mentre sugli spalti sventolavano le bandiere gialle e al suo box quasi nessuno riusciva a trattenere le lacrime. Lungo il circuito sono iniziati i fuochi artificio e i fumogeni, il campione di Tavullia ha dato una carezza alla Yamaha e poi, commosso, ha compiuto il giro d’onore e salutato per l’ultima volta la sua “marea gialla“.

Anche il neo-campione del mondo Fabio Quartararo ha riportato la Yamaha ai in box portando la bandiera con il 46 sulle spalle. “Grazie per lo spettacolo” è lo striscione che ha accolto Rossi ai box per l’ultima volta e saluta con le braccia al cielo. “Ho fatto una gara mica male no”, ha dichiarato ai suoi meccanici dopo essersi tolto il casco spalancando un largo sorriso. Poi ha stappato una bottiglia per un bagno di gloria al grido “Olè olè olè, Vale Vale” e “Vale uno di noi”.

Sul circuito Ricardo Tormo ha trionfato la Ducati, con Bagnaia primo, Jorge Martin secondo e Jack Miller a completare il podio rosso. Quarto posto per Joan Mir su Suzuki e quinto Quartararo. Sesto Zarco, seguito da Binder e un ottimo Bastianini, ottavo. Valentino Rossi chiude decimo dietro ad Aleix Espargaro. “Ringrazio Valentino per quello che ha fatto, questa corsa è per lui. Prima di questa gara non credevo fosse possibile la vittoria. Sono contento di aver vinto. E’ il modo migliore di finire al stagione”, ha commentato Bagnaia.