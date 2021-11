“Questa realizzazione dimostra che le cose che appaiono impossibili sono in realtà possibili. Purché ci sia iniziativa, fiducia, affidamento alla solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando all’inaugurazione del PalaSermig di Torino, il palasport del Servizio missionario giovanile. “Questa è una iniziativa che vale per chi la frequenterà potendo, grazie ai volontari, fare sport in maniera aperta e serena, crescendo nella capacità di fare squadra, di competere con gli altri, ma lo è anche come punto di coesione per chi vive qui intorno. È esempio di come si vive insieme, di come si è comunità”