“La settimana si conclude con due buone notizie: la prima è che la Lombardia si conferma in zona bianca e la seconda è che ieri oltre 60mila lombardi hanno prenotato la terza dose”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video postato sulla sua pagina Facebook, nella settimana in cui, a causa dell’aumento dei contagi e dei ricoverati per Covid, si è tornato a parlare di zona gialla in alcune regioni italiane.