Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 8.569 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 592.812 tamponi processati, di cui 450.272 test antigenici rapidi. L’incidenza è stata quindi dell’1,43%, ma considerando i soli molecolari sale al 5,5%. I morti sono stati 67. Dall’inizio della pandemia sono 4.835.435 i casi accertati: in 132.618 sono deceduti, 4.595.897 sono guariti o sono stati dimessi (+4.569) e 106.920 sono attualmente positivi. Di questi in 102.989 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 3.509 sono ricoverati con sintomi in reparti Covid (+62 rispetto a mercoledì) e altri 422 si trovano in terapia intensiva (-1), area in cui si sono registrati 37 ingressi nell’ultimo giorno.

Nel confronto tra lunedì-giovedì di questa settimana e quella scorsa, si registra un netto aumento dei nuovi casi, passati da 16.745 a 26.689 con circa 300mila tamponi in più processati. Risultano in crescita anche decessi (da 183 a 233) e gli ingressi di terapia intensiva (da 134 a 158). Stabile invece l’aumento del saldo dei ricoverati con sintomi, aumentati di +294 unità negli ultimi quattro giorni (+291 la scorsa settimana).

Due regioni riportano oltre mille casi, si tratta di Veneto (1.077) e Lombardia (1.066). Una manciata di contagi in meno in Campania (959) e quasi novecento nel Lazio (894). Numerose aree registrati una crescita: in Friuli Venezia Giulia sono stati accertati 650 nuovi infetti, in Emilia Romagna 617, la Sicilia ne riporta 604. La Toscana ne riporta 509 e la Provincia di Bolzano 425. Il Piemonte ne segnala 376, la Puglia 262, la Liguria 241, le Marche 230, la Calabria 202. L’Abruzzo si ferma 145 e la Sardegna ne segnala 114. Solo la Provincia autonoma di Trento (75), l’Umbria (66), la Basilicata (24), la Valle d’Aosta (21) e il Molise (12) ne comunicano meno di cento.