“Le polemiche sui compensi ricevuti da Matteo Renzi in giro per il mondo da governi stranieri e privati? La mia riflessione è questa: quando un politico si mette a fare affari, la gente si distacca da lui”. Sono le parole di Romano Prodi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. “Quando un politico fa un altro mestiere, si dedica alle lobby, succede che i suoi elettori non gli vogliono più bene. Perché gli elettori vogliono che li ascolti difenda i loro interessi”.

Video La7