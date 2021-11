In assenza di un rappresentante del governo in Aula, è stata subito sospesa la seduta alla Camera dove sono in programma le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia sul decreto che proroga una serie di termini in materia di referendum, assegno unico e Irap e introduce alcune norme nel campo della giustizia. Il deputato Francesco Forciniti, di Alternativa c’è, ha chiesto di non svolgere il proprio intervento senza la presenza di un rappresentante dell’esecutivo in Aula. A quel punto il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, ha sospeso la seduta “in speranzosa attesa che arrivi qualcuno del governo”.