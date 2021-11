Dopo oltre un anno e mezzo, hanno riaperto stamattina il Transatlantico di Montecitorio e la buvette. Il salone antistante l’emiciclo dell’Aula, luogo di incontro dei parlamentari e di confronto tra deputati e giornalisti, era stato chiuso nel marzo 2020 per disporre le postazioni di voto e garantire così il distanziamento per tutti gli eletti in rispetto delle normative anti-Covid. Smantellate le postazioni e tirato a lucido, dalla mattina di lunedì 8 novembre il Transatlantico è tornato accessibile anche se deserto visto che l’Aula era convocata solo nel pomeriggio.

Pochi finora anche gli avventori della buvette, lo storico bar di Montecitorio che è stato “messo in sicurezza”: separé in plexiglass dividono il bancone e creano delle postazioni. L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 21 persone. Al centro della sala sono stati disposti 3 tavolini rotondi per la consumazione.