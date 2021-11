“Mi dicono: ‘Devi entrare nei Popolari’. Io entro dove cazzo voglio. In Italia e in Europa il centrodestra è asservito alla sinistra. Il mio compito non è quello di seguire la sinistra, ma di creare un’alternativa e di portare il centrodestra a essere orgoglioso di sé”. Sono le parole di Matteo Salvini, che questa mattina è intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega. “Su questo – ha aggiunto – il mio rapporto con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sarà sempre più importante”.