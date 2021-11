Almeno tre persone sono rimaste ferite in un attacco a colpi di coltello su un treno ad alta velocità partito da Ratisbona e diretto a Norimberga, in Germania. A dare la notizia è la Bild che riferisce che due dei feriti sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta all’altezza del distretto di Neumarkt, nello Stato della Baviera: il treno è stato subito fatto fermare alla stazione di Seubersdorf, sud-est di Norimberga, e l’assalitore è stato fermato e arrestato dalla polizia: si tratta di un uomo di 27 anni di origine araba con problemi di salute mentale. Il treno è ancora fermo a Seubersdorf, in Baviera: a bordo al momento dell’attacco c’erano 300 passeggeri. Secondo le ultime informazioni, i due feriti gravi sono stati ricoverati in ospedale e non vi sarebbero ulteriori rischi per gli altri viaggiatori.