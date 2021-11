Un’animazione al computer mostra il nuovo futuristico stadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, oggi in ristrutturazione. Nel video pubblicato dal club, della durata di quasi 5 minuti, vengono mostrate alcune novità dell’impianto tra cui un avveniristico “prato retrattile” che, letteralmente, sparisce sottoterra per dare spazio ad altri “pavimenti” in grado di ospitare diversi eventi tra cui partite di basket, concerti, tennis.