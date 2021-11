Sono 5.905 i nuovi casi di positività al coronavirus individuati in Italia giovedì 4 novembre, frutto di 514.629 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’1,1%, in lieve aumento rispetto all’0,7% di ieri. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 59 i morti in un giorno (ieri 63). Rispetto a una settimana fa, cresce ancora il numero dei contagi: sono oltre mille in più. Salgono anche i ricoveri in area medica, mentre resta stabile il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva nel confronto con giovedì scorso.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.045, ovvero 16 in più rispetto a ieri. Sono invece 383 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 87.376, 2.089 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.788.704, i morti 132.283. I dimessi e i guariti sono invece 4.569.045, con un incremento di 3.754 rispetto a ieri.

Giovedì scorso cono un numero maggiore di tamponi (570mila) si registravano 4.866 casi in 24 ore, contro i 5.905 comunicati oggi. Allargando lo sguardo al confronto settimanale, però, si nota come la crescita dei contagi stia frenando: 16.745 da lunedì ad oggi contro i 16.053 della settimana precedente. Nel frattempo, invece, continua ad aumentare la pressione sugli ospedali: questa settimana si registrano 291 pazienti Covid più in area medica. Anche il trend dei nuovi ingressi in terapia intensiva è in crescita: è stabile oggi rispetto a giovedì scorso, ma se si considerano i primi 4 giorni della settimana si arriva a 134 contro 112. Allo stesso modo, i decessi aumentano leggermente: sono 183 da lunedì ad oggi.

A livello regionale, le situazioni che più preoccupano sono quelle di Friuli Venezia Giulia – che ha visto i casi giornalieri triplicare dai 153 di ieri ai 483 registrati nelle ultime 24 ore – e della Provincia di Bolzano che comunica ancora 225 nuovi contagi, un numero altissimo per una popolazione di poco superiore al mezzo milione di abitanti. In allerta c’è anche il Veneto: sono 734 i positivi registrati oggi. Solo di poco inferiori a quella della Lombardia (745) che però ha una popolazione più che doppia. Seguono il Lazio con 664 contagi in un giorno e la Campania con 615 casi. Altre 8 Regioni registrano nuovi casi in tripla cifra: Toscana (385), Sicilia (372), Emilia-Romagna (328), Piemonte (286), Puglia (224), Calabria (179), Marche (159) e Abruzzo (128).