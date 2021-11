Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha visitato Pistoia per rendere omaggio al monumento ai soldati brasiliani caduti durante la seconda guerra mondiale in Italia. Alla cerimonia, che si è svolta a inviti e senza la presenza di giornalisti italiani, hanno partecipato un centinaio di persone, tra le quali il leader della Lega Matteo Salvini. “Chiedo scusa per le polemiche di pochi in una giornata di memoria, di onore, valore, coraggio e libertà, com’è quella di oggi – ha detto Salvini – L’amicizia tra i nostri popoli va oltre ed è ben più forte rispetto alle polemiche di pochi che non rappresentano il popolo italiano”. Proprio nelle stesse ore le agenzie battevano le dichiarazioni del ministro leghista Giancarlo Giorgetti, che parlando con Bruno Vespa ha invitato Salvini a “scegliere da che parte stare”, citando una “svolta europeista mancata di Matteo”