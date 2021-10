Al 2021 magico per lo sport italiano si aggiunge un nuovo tassello. La Nazionale di football americano si è laureata campione d’Europa, battendo la Svezia nella finale di Malmö per 41-14. L’ultima volta in un match che aggiudicava il titolo continentale risaliva al 1995, quando a vincere fu la Finlandia. Adesso i ragazzi di coach Davide Giuliano, in sella al Blue Team dal 2014, riportano in Italia il titolo concludendo una cavalcata iniziata nel 2016 con la vittoria degli Azzurri nel girone di qualificazione di Lignano Sabbiadoro.

Nel 2019 l’Italia aveva conquistato il diritto di giocare la fase finale battendo Austria e Svizzera, quindi il passaggio al match per il titolo senza giocare la semifinale contro la Francia, a causa di un focolaio di Covid nel team transalpino alla vigilia della semifinale in programma lo scorso 7 agosto. Gli Azzurri quindi sono arrivati alla partita per il titolo dopo due anni in cui hanno disputato solo amichevoli e zero incontri ufficiali.

Il match sul terreno di Malmö è stato praticamente a senso unico, con i primi due quarti dominati dall’Italia che ha chiuso il primo tempo avanti per 34-0. La Svezia abbozza una reazione nel terzo quarto con un parzialino di 8-0, ma gli Azzurri non sbandano mai grazie a una fase difensiva perfetta e mantengono sempre le mani saldamente sul match allungando nuovamente prima del secondo touchdown svedese, ormai inutile visto il largo vantaggio accumulato dalla Nazionale di Giuliano.