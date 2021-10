Protesta contro il G20 sulla via Cristoforo Colombo, a Roma, vicino alla zona di massima sicurezza all’Eur. In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico in direzione centro, sedendosi in mezzo alla carreggiata. Le forze dell’ordine hanno poi fatto sgomberare i manifestanti che si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. Al momento la corsia centrale è stata liberata, ma gli attivisti continuano a occupare la corsia laterale, seduti o sdraiati sull’asfalto. “Se non cambierà bloccheremo la città”, urlano. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa. Ufficio Stampa Roma Climate Camp.