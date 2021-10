Violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Di questo devono rispondere un uomo e una donna denunciati dai Carabinieri di Milano per avere minacciato e cercato di intimidire il cronista di Mediaset Enrico Fedocci nel corso della manifestazione No Green pass di sabato scorso, a Milano. Un’informativa su quanto è accaduto è stata depositata dai militari al capo del pool Antiterrorismo della Procura, Alberto Nobili.

Le agenzie di stampa riferiscono che la donna denunciata, di origini torinesi, si trova (forse) a Milano senza fissa dimora. Fu coinvolta il 10 settembre del 2011 negli scontri fra manifestanti No Tav e forze dell’ordine al cancello 4 del cantiere della linea della Torino-Lione. Era stata arrestata per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato con altri appartenenti all’area anarchica. La donna ha inoltre ricevuto altre denunce più volte per reati commessi di recente a Milano. L’uomo, invece, risulta denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere in relazione alla manifestazione No Green pass del 21 agosto 2021.