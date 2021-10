“Da qualche ora siamo oggetto di una campagna mediatica che ci insulta. È la dimostrazione di come il populismo e la violenza verbale possano ribaltare la verità”, così Matteo Renzi, commentando il voto al Senato che ha affossato il ddl Zan. La legge, secondo il leader di Italia Viva “è fallita per colpa del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, per la loro arroganza e l’incapacità di fare politica”, ha attaccato. Quindi ha concluso: “Per fare politica servono i voti dei parlamentari, non i like degli influencer”.