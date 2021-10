Ennesimo record di morti per Covid 19 in Russia: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 1.123 persone. Dall’inizio della pandemia, il Paese ha superato i 233.898 decessi confermati (su una popolazione di 144 milioni di persone). Le vittime però potrebbero essere ancora di più: un’indagine indipendente del quotidiano Moscow Times ne stima circa 660mila in tutto il periodo di diffusione del virus. I nuovi casi sono stati invece 36.582 nell’ultima giornata, con solo un terzo dei cittadini adulti vaccinati con almeno una dose. Da domani la città di Mosca – la città più popolosa insieme a San Pietroburgo – introdurrà nuove restrizioni per cercare di contenere il contagio. A livello nazionale poi, il governo ha imposto dalla prossima settimana una sospensione dal lavoro per sette giorni: il presidente Vladimir Putin ha concesso un congedo retribuito per tutti i dipendenti non essenziali.