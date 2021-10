Il Partito democratico al 19,5% dei consensi, seguito da Fratelli d’Italia che resta davanti alla Lega, ancora in calo dello 0,9% come il Movimento 5 stelle. Sono i risultati del sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per la puntata di Porta a Porta di giovedì 21 ottobre. Rispetto alla precedente rilevazione del 14 settembre, realizzata quindi prima della tornata di elezioni amministrative, Pd e Fdi restano stabili (entrambi segnano un +0,1%), mentre pagano i due partiti guidati da Matteo Salvini e Giuseppe Conte.

Secondo le intenzioni di voto raccolte da Euromedia, la formazione di Giorgia Meloni arriva al 19,2% e resta come un mese fa a 0,3 punti percentuali dai dem. Terza forza politica risulta appunto la Lega, che però cala al 17,6%. Ancora più lontano il M5s, fermo in quarta posizione al 16,2%. Forza Italia guadagna lo 0,8% e ottiene l’8,1% dei consensi. Se si andasse oggi al voto, la coalizione di centrodestra otterrebbe il 46,1% mentre quella di centrosinistra (Pd, M5s, Sinistra Italiana e MDP-Art.1) si fermerebbe al 38,6 per cento.

Secondo il campione di Euromedia dopo la recente performance registrata alle elezioni per il Comune di Roma, Azione di Carlo Calenda cresce al 4.5% (+0.7%). La federazione dei Verdi si attesterebbe al 2.1% (+0.1%). Italia Viva di Renzi al 2%, con un altro -0.8% in poco più di un mese. Segue, stabile, MDP-Art.1 all’1.5%, Sinistra Italiana 1.4% (-0.4%) e +Europa 1.2% (-0.5%). Infine le forze minori di centrodestra 1.2% (+0.1%).