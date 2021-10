Dopo una giornata di attacchi sui social, la presidenza del Consiglio ha dovuto scusarsi via Twitter. “La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali esprime un sentito rincrescimento“, si legge nel post. “Per un refuso durante le attività di selezione è stata diffusa una immagine inesatta. Abbiamo provveduto a rimuoverla e sostituirla”. Lo scivolone è stato clamoroso: per commemorare il centenario del Milite Ignoto e presentare la mostra itinerante dedicata, sui profili istituzionali è stata pubblicata un’immagine che raffigura soldati americani della Seconda guerra mondiale sullo sfondo di una cartina geografica della Colombia. “Pur trattandosi di episodio verificatosi nel contesto di carichi di lavoro particolarmente intensi, saranno adottati provvedimenti“, promette la struttura.

La Struttura di missione esprime un sentito rincrescimento, scusandosi per l’errore compiuto. pic.twitter.com/h1FPIhRPxC — Presidenza del Consiglio – Anniversari nazionali (@anniversaritaly) October 22, 2021

L’errore è stato rimarcato soprattutto da esponenti di Fratelli d’Italia. “Ma come è possibile tale sciatteria? Chi ha autorizzato questo scempio? Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al Governo, al premier Draghi e al ministro delegato Dadone, per conoscere i responsabili di questa indecenza”, ha fatto sapere la presidente Giorgia Meloni.