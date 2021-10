“Sul dissesto ci vuole un intervento legislativo he ci aiuti sul debito e ci consenta poi di muovere la leva della spesa corrente. I primi bandi fatti sul Pnrr ci dicono che non si sta ancora rispettando la quota che dobbiamo garantire al sud. Bisogna. Faremo la giunta a breve, non ci sono disaccordi e a brevissimo ci sarà la giunta”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del convegno sul tema della coesione territoriale “Sud e Nord insieme verso l’Europa”