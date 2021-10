Aveva murato la madre morta nell’armadio della camera da letto per continuare a incassare la sua pensione. È successo a Buccinasco, in provincia di Milano. Il figlio, un 50enne incensurato, è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa grave ai danni dello Stato: aveva infatti incassato i 1700 euro destinati alla donna per ben due anni.

Il 50enne ha confessato tutto alla sua compagna, che lo scorso sabato si è presentata alla stazione dei carabinieri di Corsico per denunciarlo. Dopo il decesso della madre 80enne, avvenuto per cause naturali nel novembre del 2019, il figlio ne aveva avvolto il corpo in sacchi di plastica, ricoprendolo con argilla e legno. L’abitazione è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la stessa misura per i conti correnti del 50enne. Il medico legale ha richiesto un’autopsia.