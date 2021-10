La sala emergenze dell’ospedale isolata e medici e infermieri barricati dietro le porte blindate, per difendersi da “aggressioni, spintoni, bottigliette lanciate addosso“. Così Francesco Pugliese, direttore del pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, ha raccontato al Corriere della sera l’aggressione di sabato notte. Una quarantina di manifestanti no green pass hanno fatto irruzione, dopo che un altro era stato ricoverato e posto in isolamento per essersi rifiutato di sottoporsi al test anti Covid. Un vero e proprio scenario da battaglia. A dispetto del fatto che “un pronto soccorso è – o meglio sarebbe dovuto essere – come la Croce Rossa in zona di guerra: sacro, intoccabile”.

Il paziente ricoverato – un uomo proveniente dalla Sicilia – “rifiutava i trattamenti, persino il tampone. Inveiva contro il personale – poi l’assalto – Dieci persone si erano radunate fuori dal pronto soccorso per lui, come fossero venuti a liberarlo. La tensione è salita quando sono diventati quaranta“, il racconto. Si trattava di parenti, amici, ma anche “no vax e no green pass a sentire quello che urlavano”. Non soltanto slogan, ma anche “insulti irripetibili, minacce. Mai i colleghi si erano sentiti addosso parole di tale violenza. Cieca. Pura. Eppure parliamo di personale formato, con anni di esperienza, sanno gestire tossici, ubriachi, pazienti psichiatrici”. Dopo essere entrati in accettazione, i facinorosi hanno isolato la “sala rossa”, riservata ai pazienti critici e hanno impedito a chiunque l’accesso: “Se fosse arrivata un’urgenza in quei minuti…”.